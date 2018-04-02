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США впервые посадили истребитель на авианосец дистанционно
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США впервые посадили истребитель на авианосец дистанционно 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: Военное обозрение
Истребитель Super Hornet F/A-18E впервые посадили на палубу американского авианосца «Авраам Линкольн» с помощь дистанционного управления, сообщают СМИ.
Военные офицеры использовали систему дистанционного управления ATARI, чтобы посадить Super Hornet F/A-18E на борт авианосца. Во время посадки на корабль в кабине самолета находился пилот, который должен был принять управление в случае нештатной ситуации, сообщает Flightglobal.
Система способна управлять самолетом на расстоянии до восьми километров.
Испытания проводились в течение двух дней. Пока система ATARI не будет внедрена в полном объеме в американский флот, так как нужно проанализировать данные, собранные в ходе испытаний.
Тем не менее, в 2017 году неназванное количество истребителей F/A-18 было оснащено этой технологией.
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