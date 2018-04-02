США впервые посадили истребитель на авианосец дистанционно

Истребитель Super Hornet F/A-18E впервые посадили на палубу американского авианосца « Авраам Линкольн » с помощь дистанционного управления, сообщают СМИ.

Военные офицеры использовали систему дистанционного управления ATARI, чтобы посадить Super Hornet F/A-18E на борт авианосца. Во время посадки на корабль в кабине самолета находился пилот, который должен был принять управление в случае нештатной ситуации, сообщает Flightglobal.

Система способна управлять самолетом на расстоянии до восьми километров.

Испытания проводились в течение двух дней. Пока система ATARI не будет внедрена в полном объеме в американский флот, так как нужно проанализировать данные, собранные в ходе испытаний.

Тем не менее, в 2017 году неназванное количество истребителей F/A-18 было оснащено этой технологией.