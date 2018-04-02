Ещё
Приамурском объединении ВВО проведено комплексное учение по противодействию терроризму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приамурском объединении ВВО проведено комплексное учение по противодействию терроризму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В учении принимало участие около 300 военнослужащих Белогорского гарнизона, была задействована боевая техника БТР-80 и БРДМ, а также использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.
В Белогорском гарнизоне Восточного военного округа (Амурская область) проведено учение по противодействию терроризму. Учение длилось около суток и прошло во взаимодействии с силовыми структурами региона.
В ходе учения в городе Белогорске условные террористы осуществили попытку захвата военного медицинского учреждения, в результате чего они проникли в одно из технических зданий. В руках нападавших оказались заложники.
Подразделения антитеррора от общевойскового объединения ВВО и военная полиция гарнизона по тревоге прибыли на место и выполнили блокирование объекта с «террористами». После безуспешных переговоров был проведен штурм здания. В результате грамотных действий подразделений условные террористы были нейтрализованы. Заложники освобождены.
В учении принимало участие около 300 военнослужащих Белогорского гарнизона, была задействована боевая техника БТР-80 и БРДМ, а также использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.
ТК «Звезда»: последние новости
Не имеющий аналогов в мире: кадры испытаний новой российской противоракеты Конференцию по безопасности в Москве посетят 30 министров обороны - Шойгу В Минобороны России названы победители окружных этапов всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС – 2018»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому68
Тест: Знаете армейский жаргон?55
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России477
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП10
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»355
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:52
Стриженова призналась в любви к Джигарханяну
Шоу-бизнес
04:15
С Максаковой требуют 45 миллионов рублей
Шоу-бизнес
01:34
Странно «уставшая» врач смутила соцсети
Происшествия Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение