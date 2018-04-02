Приамурском объединении ВВО проведено комплексное учение по противодействию терроризму

В учении принимало участие около 300 военнослужащих Белогорского гарнизона, была задействована боевая техника БТР-80 и БРДМ, а также использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

В Белогорском гарнизоне Восточного военного округа ( Амурская область ) проведено учение по противодействию терроризму. Учение длилось около суток и прошло во взаимодействии с силовыми структурами региона.

В ходе учения в городе Белогорске условные террористы осуществили попытку захвата военного медицинского учреждения, в результате чего они проникли в одно из технических зданий. В руках нападавших оказались заложники.

Подразделения антитеррора от общевойскового объединения ВВО и военная полиция гарнизона по тревоге прибыли на место и выполнили блокирование объекта с «террористами». После безуспешных переговоров был проведен штурм здания. В результате грамотных действий подразделений условные террористы были нейтрализованы. Заложники освобождены.

В учении принимало участие около 300 военнослужащих Белогорского гарнизона, была задействована боевая техника БТР-80 и БРДМ, а также использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.