Как работает боевой лазер

Это не «Звездные войны» и не «День независимости», но это определенно шаг по направлению к боевым кораблям будущего. Технология позволяет судну, на котором установлен лазер, выводить из строя приближающиеся самолеты, дроны или катера, которые представляют угрозу, при помощи невероятно точного невидимого луча. Системы лазерного оружия (LaWS) тестировались в Персидском заливе, и, по словам представителей Пентагона, уже готовы к полноценному боевому использованию.

Стоимость одного выстрела, как утверждают представители ВМФ, равна 59 центам.