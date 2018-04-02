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Боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» Западного военного округа отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника на учении в Ленинградской области
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Боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» Западного военного округа отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника на учении в Ленинградской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха.
Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» общевойскового объединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, в ходе плановых мероприятий итоговой проверки за зимний период обучения успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника (МРАУ).
В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха.
Для максимального усложнения задачи в роли условного противника выступали разные типы самолетов — истребители Су-30СМ, самолеты штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ.
Самолеты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на максимальных, средних и минимальных высотах, фигуры сложного пилотажа, наносили тактические удары по обнаруженным радиолокационным станциям.
В ходе решения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.
При отражении МРАУ боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» произвели более 10 электронных пусков.
В общей сложности в учении приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.
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