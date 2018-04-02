Экипажи ударных вертолетов соединений армейской авиации ЗВО уничтожили условного противника на учении в Ленинградской области

Также экипажи боевых машин выполнили задачи огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, ведущих маневренный бой с превосходящими силами условного противника.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-24 и Ми-8АМТШ соединений армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе планового учения в Ленинградской области поразили более 200 мишеней, имитирующих колонны боевой техники и самолеты на аэродромах условного противника.

На этапе практических действий экипажи вертолетов выполнили летно-тактические задания как одиночно, так и в составе звеньев, с боевыми пусками управляемого и неуправляемого ракетного, бомбового и пушечного вооружения. Всего в ходе выполнения учебно-боевых стрельб было израсходовано более 100 неуправляемых авиационных ракет, около 10 фугасных авиационных бомб и свыше 300 снарядов к авиационной пушке.

Созданная мишенная обстановка максимально была приближена к боевой, что позволило наиболее объективно оценить работу экипажей во время боевого применения. Также экипажи боевых машин выполнили задачи огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, ведущих маневренный бой с превосходящими силами условного противника.