Завершена подготовка к параду Победы шеренг и парадных рот в пунктах постоянной дислокации воинских частей ЦВО

Экипажи боевых машин завершают мероприятия по подготовке к проведению тренировок в составе механизированных колонн.

В рамках подготовки соединений и воинских частей Центрального военного округа к параду Победы, завершены тренировки шеренг и парадных рот в пунктах постоянной дислокации.

Начинается отработка действий парадного расчета в соответствии с ритуалом проведения военного парада (общегарнизонные тренировки) в Екатеринбургском, Самарском и Новосибирском гарнизонах.

Проводятся репетиции совместно военным оркестром гарнизона.

Экипажи боевых машин завершают мероприятия по подготовке к проведению тренировок в составе механизированных колонн.