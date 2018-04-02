Ещё
Завершена подготовка к параду Победы шеренг и парадных рот в пунктах постоянной дислокации воинских частей ЦВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве

Завершена подготовка к параду Победы шеренг и парадных рот в пунктах постоянной дислокации воинских частей ЦВО 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи боевых машин завершают мероприятия по подготовке к проведению тренировок в составе механизированных колонн.
В рамках подготовки соединений и воинских частей Центрального военного округа к параду Победы, завершены тренировки шеренг и парадных рот в пунктах постоянной дислокации.
Начинается отработка действий парадного расчета в соответствии с ритуалом проведения военного парада (общегарнизонные тренировки) в Екатеринбургском, Самарском и Новосибирском гарнизонах.
Проводятся репетиции совместно военным оркестром гарнизона.
Экипажи боевых машин завершают мероприятия по подготовке к проведению тренировок в составе механизированных колонн.
ТК «Звезда»: последние новости
Не имеющий аналогов в мире: кадры испытаний новой российской противоракеты Аэродромные службы авиабазы ТОФ на Камчатке ликвидируют последствия снежного циклона В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им.А.К.Серова состоялся выпуск молодых офицеров.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю25
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России373
Россия испытала новую противоракету128
«Россия сорвалась с цепи»1139
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»348
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:34
Усадьбу Ясенево отреставрируют
Новости Москвы
00:20
Изменился режим работы вестибюля станции «Комсомольская»
Новости Москвы
00:25
Около 3,5 миллиона куличей испекут в столице к Пасхе
Новости Москвы
01:00
Англоязычные кассы в метро Москвы обозначат к ЧМ стикерами
Новости Москвы
03:01
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:00
«Яхта Сталина» станет музеем в Парке Горького
Новости Москвы
02:04
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение