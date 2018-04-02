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Не имеющий аналогов в мире: кадры испытаний новой российской противоракеты
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Не имеющий аналогов в мире: кадры испытаний новой российской противоракеты 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны успешно проведен в Казахстане.
Воздушно-космические силы России успешно провели испытание модернизированной ракеты системы ПРО на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.
Новейшая ракета системы ПРО ближнего радиуса действия — это уже обновленная, модернизированная противоракета, имеющая десять метров в длину, больше метра в диаметре.
При массе в десять тонн она развивает гигантскую скорость более пяти километров в секунду. Ракета может поразить любую летящую боеголовку на расстоянии до более 100 километров. Ее создатели уверяют, что ничего подобного в мире до сих пор не существует.
Чтобы доставить ракету к месту испытаний, боевой расчет провел сложнейшую операцию. Сначала ее переместили на специальном транспортере специальной транспортной машины. Затем противоракету перегрузили на заряжающую установку и опустили в шахту. После этого состоялась перегрузка в заряжающую машину и установка противоракеты в шахту.
«Уже через несколько секунд, преодолев десятки километров, противоракета поразила условную боеголовку противника в точно заданное время. Она выполнила задачу еще до того, как над местом пуска развеялся дым», — рассказал офицер боевого расчета Евгений Чернецов.
Транспортно-пусковой контейнер противоракета покинула за долю секунды. Но и этого времени было предостаточно, что оставить после себя обожженную поверхность пусковой шахты.
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