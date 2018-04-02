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Всеуничтожающая «Малка»: кадры стрельб артиллеристов в Амурской области
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Всеуничтожающая «Малка»: кадры стрельб артиллеристов в Амурской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На полигоне Трехречье в Амурской области состоялись стрельбы подразделений самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М «Малка».
Расчеты самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М «Малка» в рамках учений на полигоне «Трехречье» в Амурской области поразили командные пункты и скопление техники условного противника.
Стрельбы из 203-миллиметроых САУ 2С7М «Малка» проводились с различных расстояний, в том числе на удалении 50 километров. Для стрельбы применялись различные виды боеприпасов. Всего было отработано около 20 огневых задач.
В военных учениях принимали участие около тысячи военнослужащих.
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