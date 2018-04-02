Авиакомплекс «Ильюшина» предложил Минобороны заменить авионику на Ан-124

"Мы сейчас обсуждаем с Минобороны возможность глубокой модернизации парка Ан-124. Прежде всего, речь идет о бортовом радиоэлектронном оборудовании, пилотажных комплексах. Двигатель Д-18 оставим. Он не самый новый, но надежный и со своими задачами справляется", — сказал Рогозин.

Ан-124-100 «Руслан» — самый грузоподъемный самолет в мире. «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Над его созданием работал весь Советский Союз.