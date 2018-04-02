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Авиакомплекс «Ильюшина» предложил Минобороны заменить авионику на Ан-124
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Авиакомплекс «Ильюшина» предложил Минобороны заменить авионику на Ан-124 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Авиационный комплекс имени «Ильюшина» (ПАО «Ил») обсуждает в Минобороны РФ возможность глубокой модернизации авионики на всем парке Ан-124 «Руслан», рассказал РИА Новости вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.
В декабре 2017 года в Ульяновске не предприятии «Авиастар-СП» была завершена модернизация первого «Руслана».
"Мы сейчас обсуждаем с Минобороны возможность глубокой модернизации парка Ан-124. Прежде всего, речь идет о бортовом радиоэлектронном оборудовании, пилотажных комплексах. Двигатель Д-18 оставим. Он не самый новый, но надежный и со своими задачами справляется", — сказал Рогозин.
Согласно открытым данным, в эксплуатации Минобороны РФ и государственной авиакомпании «224-й летный отряд» находится не менее двух десятков самолетов Ан-124 «Руслан». Обязанности по продлению ресурса и модернизации этих самолетов в России возложены на ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». Сейчас ремонт и модернизация Ан-124 в России осуществляется на авиазаводе «Авиастар-СП».
Ан-124-100 «Руслан» — самый грузоподъемный самолет в мире. «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Над его созданием работал весь Советский Союз.
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