Британские СМИ увидели «сигнал агрессии» в новой российской авиабомбе

Новая авиабомба «Дрель», которая будет принятая на вооружение российской армии в 2018 году — «очередной сигнал агрессии со стороны Кремля», пишет британский таблоид Daily Express.

По мнению автора статьи, новый боеприпас, которым будут снаряжаться истребители пятого поколения Су-57, усиливает опасения по поводу возможного начала мировой войны.

Одна такая бомба, пишет издание, снаряжается 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами, которых достаточно для уничтожения танковой колонны или ракетной батареи. При этом «Дрель» остается невидимой для радаров. С помощью этой авиабомбы можно наносить удары по объектам на расстоянии в 30 км, избегая воздушного пространства врага.