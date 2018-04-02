Расчеты «Искандер-М» уничтожили объекты условного противника во время учения в Оренбургской области

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов ОТРК «Искандер-М» уничтожили объекты условного противника групповыми электронными пусками на учении в Оренбургской области

Задачи отрабатывались в условиях максимально приближенных к боевым. Подразделения были подняты по тревоге, совершили 40 км марш к месту сосредоточения на штатной военной технике и успешно выполнили электронные пуски по заданным координатам на Тоцком полигоне.

Учение проходило в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. В нем приняли участие около 300 ракетчиков, было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

Комплекс «Искандер-М» способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 400 км, обладает высокой огневой производительностью, мобильностью и маневренностью. Предназначен для поражения средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и других важных объектов.