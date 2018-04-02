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«Искандеры» уничтожили «противника» в Оренбургской области: видео
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«Искандеры» уничтожили «противника» в Оренбургской области: видео 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Тренировка отрабатывалась в условиях, близких к боевым. Ракетчики были подняты по тревоге ранним утром, совершили марш и выполнили электронные пуски по координатам.
Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» провели учебные стрельбы на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Ракетчикам удалось успешно уничтожить все объекты условного противника.
Учения отрабатывались в условиях, максимально близких к боевым. Расчеты были подняты по тревоге ранним утром, совершили марш на сорок километров и выполнили электронные пуски по координатам.
Тренировка прошла в рамках заключительного этапа сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. В ней приняли участие более трехсот ракетчиков, которые в сумме задействовали около сорока единиц военной техники.
«Искандер-М» — оперативно-тактический ракетный комплекс. Он отличается повышенной мобильностью и маневренностью, а также высокой огневой мощью. «Искандер-М» способен поражать средства ПРО и ПВО, командные пункты, аэродромы противника и другие важные объекты.
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