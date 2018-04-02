«Искандеры» уничтожили «противника» в Оренбургской области: видео

Тренировка отрабатывалась в условиях, близких к боевым. Ракетчики были подняты по тревоге ранним утром, совершили марш и выполнили электронные пуски по координатам.

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» провели учебные стрельбы на Тоцком полигоне в Оренбургской области . Ракетчикам удалось успешно уничтожить все объекты условного противника.

Учения отрабатывались в условиях, максимально близких к боевым. Расчеты были подняты по тревоге ранним утром, совершили марш на сорок километров и выполнили электронные пуски по координатам.

Тренировка прошла в рамках заключительного этапа сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. В ней приняли участие более трехсот ракетчиков, которые в сумме задействовали около сорока единиц военной техники.

«Искандер-М» — оперативно-тактический ракетный комплекс. Он отличается повышенной мобильностью и маневренностью, а также высокой огневой мощью. «Искандер-М» способен поражать средства ПРО и ПВО, командные пункты, аэродромы противника и другие важные объекты.