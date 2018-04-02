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Минобороны успешно испытало новую противоракету
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Минобороны успешно испытало новую противоракету 

Москва24 30 минут назад
Фото: Москва24
Модернизированную ракету системы ПРО испытали российские военные на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает официальное издание Минобороны «Красная звезда».
Как рассказал замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько, противоракета успешно поразила условную цель в установленное время.
Система ПРО должна защищать Москву от ударов средств воздушно-космического нападения. Она также выполняет задачу предупреждения о нападении и контролирует космическое пространство.
Модернизированную ракету ПРО ПРС-1 испытывали на том же полигоне в феврале 2018 года. Отмечалось, что пробный пуск был успешным.
Новые ракеты превосходят имеющиеся на вооружении по дальности, точности и срокам эксплуатации. По мнению представителей Минобороны, система ПРО, проходящая модернизацию, сможет выполнить свою оборонительную задачу.
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