Минобороны успешно испытало новую противоракету 

Модернизированную ракету системы ПРО испытали российские военные на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает официальное издание Минобороны «Красная звезда».
Как рассказал замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько, противоракета успешно поразила условную цель в установленное время.
Система ПРО должна защищать Москву от ударов средств воздушно-космического нападения. Она также выполняет задачу предупреждения о нападении и контролирует космическое пространство.
Модернизированную ракету ПРО ПРС-1 испытывали на том же полигоне в феврале 2018 года. Отмечалось, что пробный пуск был успешным.
Новые ракеты превосходят имеющиеся на вооружении по дальности, точности и срокам эксплуатации. По мнению представителей Минобороны, система ПРО, проходящая модернизацию, сможет выполнить свою оборонительную задачу.