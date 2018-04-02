Минобороны успешно испытало новую противоракету

Модернизированную ракету системы ПРО испытали российские военные на полигоне Сары-Шаган в Казахстане , сообщает официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Как рассказал замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько , противоракета успешно поразила условную цель в установленное время.

Система ПРО должна защищать Москву от ударов средств воздушно-космического нападения. Она также выполняет задачу предупреждения о нападении и контролирует космическое пространство.

Модернизированную ракету ПРО ПРС-1 испытывали на том же полигоне в феврале 2018 года. Отмечалось, что пробный пуск был успешным.

Новые ракеты превосходят имеющиеся на вооружении по дальности, точности и срокам эксплуатации. По мнению представителей Минобороны, система ПРО, проходящая модернизацию, сможет выполнить свою оборонительную задачу.