Около 2 тыс. военнослужащих приняли участие в учениях в Кемеровской области

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Около 2 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения задействовали в двусторонних тактических учениях на Юргинском полигоне в Кемеровской области . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"На Юргинском полигоне завершились двусторонние учения. Батальонные тактические группы были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в район боевого предназначения. В ходе проведения учений военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и разведывательных подразделений отрабатывали вопросы ведения обороны и наступления, совершения маневренных действий во время поиска и уничтожения диверсионно-террористических групп условного противника", — отметили там.

Впервые в учениях задействовали самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С7М «Малка» калибра 203 мм, которые в конце прошлого года поступили на вооружение артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии. «На завершающем этапе маневров военнослужащие выполнили стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также боевых машин пехоты по движущимся и появляющимся мишеням», — пояснили в пресс-службе.