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США увеличивает производство подводных лодок
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США увеличивает производство подводных лодок 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Военно-морские силы США намерены ускорить производство подводных лодок и строить три подводных локи типа «Вирджиния» каждый год для устранения дефицита атакующих подводных лодок, сообщает The National Interest.
Как пишет издание, лидеры американских военно-морских сил давно предсказывали дефицит подводных лодок в середине 2020-х и призывали к увеличению производства атакующих субмарин для укрепления флота и опережения таких стран, как Россия и Китай.
В настоящий момент в США производят два лодки типа «Вирджиния» в год и одну типа «Колумбия», производство которой планируется приостановить.
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