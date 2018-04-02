США увеличивает производство подводных лодок

Военно-морские силы США намерены ускорить производство подводных лодок и строить три подводных локи типа «Вирджиния» каждый год для устранения дефицита атакующих подводных лодок, сообщает The National Interest

Китай. Как пишет издание, лидеры американских военно-морских сил давно предсказывали дефицит подводных лодок в середине 2020-х и призывали к увеличению производства атакующих субмарин для укрепления флота и опережения таких стран, как Россия

В настоящий момент в США производят два лодки типа «Вирджиния» в год и одну типа «Колумбия», производство которой планируется приостановить.