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Мобильные «Ярсы» совершают интенсивные маневренные действия под Екатеринбургом
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Мобильные «Ярсы» совершают интенсивные маневренные действия под Екатеринбургом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В маневрах задействовано свыше 300 единиц военной техники, включая автономные пусковые установки.
Под Екатеринбургом мобильные ракетные комплексы «Ярс» в рамках учений совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. В маневрах задействовано свыше 300 единиц военной техники, включая автономные пусковые установки.
Во время учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки, а также боевого охранения.
Противодиверсионные формирования выполняют задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению «диверсантов», в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», которые оснащены БПЛА. Отработаются задачи и вводные с преодолением участков условного заражения местности.
Помимо мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности, с частями обеспечения и охраны проводятся учения, тактические и тактико-строевые занятия, в рамках которых отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с разными сроками нахождения на полевых позициях.
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