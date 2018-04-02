Аэродромные службы авиабазы ТОФ на Камчатке ликвидируют последствия снежного циклона

В первую очередь была очищена стоянка дежурных сил по противовоздушной обороне и взлетно-посадочная полоса.

На Камчатке на аэродроме совместного базирования в городе Елизово личный состав аэродромной роты авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота приступил к ликвидации последствий снежного циклона и расчистке летного поля.

В субботу и воскресенье полуостров Камчатка оказался под влиянием тихоокеанского циклона, который принес в Петропавловск-Камчатский Вилючинск , Елизово, Усть-Камчатск обильные снегопады и ветер. Непогода не оказала существенного влияние на выполнение летчиками ТОФ плановых мероприятий боевой подготовки.

В первую очередь была очищена стоянка дежурных сил по противовоздушной обороне и взлетно-посадочная полоса. Позднее авиаторы приступили к расчистке стоянки самолетов и вертолетов подразделений авиаполка. Далее работы будут вестись на вспомогательных и технических площадках.

Сейчас на аэродроме работают три основных типа машин: ножевые, щеточные и фрезерные — для сгребания, сметания и отбрасывания снега. Для устранения снежного наката и гололеда в готовности находятся машины с реактивным двигателем.

Всего на расчистке аэродрома задействовано более 70 военнослужащих и более 10 единиц специальной техники.