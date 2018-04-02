Ещё
Аэродромные службы авиабазы ТОФ на Камчатке ликвидируют последствия снежного циклона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве

Аэродромные службы авиабазы ТОФ на Камчатке ликвидируют последствия снежного циклона 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В первую очередь была очищена стоянка дежурных сил по противовоздушной обороне и взлетно-посадочная полоса.
На Камчатке на аэродроме совместного базирования в городе Елизово личный состав аэродромной роты авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота приступил к ликвидации последствий снежного циклона и расчистке летного поля.
В субботу и воскресенье полуостров Камчатка оказался под влиянием тихоокеанского циклона, который принес в Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизово, Усть-Камчатск обильные снегопады и ветер. Непогода не оказала существенного влияние на выполнение летчиками ТОФ плановых мероприятий боевой подготовки.
В первую очередь была очищена стоянка дежурных сил по противовоздушной обороне и взлетно-посадочная полоса. Позднее авиаторы приступили к расчистке стоянки самолетов и вертолетов подразделений авиаполка. Далее работы будут вестись на вспомогательных и технических площадках.
Сейчас на аэродроме работают три основных типа машин: ножевые, щеточные и фрезерные — для сгребания, сметания и отбрасывания снега. Для устранения снежного наката и гололеда в готовности находятся машины с реактивным двигателем.
Всего на расчистке аэродрома задействовано более 70 военнослужащих и более 10 единиц специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Не имеющий аналогов в мире: кадры испытаний новой российской противоракеты Воздушно-космические силы выполнили испытательный пуск модернизированной противоракеты системы ПРО Огневое поражение со всех сторон: яркие кадры учений десантников под Рязанью
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю25
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России373
Россия испытала новую противоракету128
«Россия сорвалась с цепи»1139
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»348
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:34
Усадьбу Ясенево отреставрируют
Новости Москвы
00:20
Изменился режим работы вестибюля станции «Комсомольская»
Новости Москвы
00:25
Около 3,5 миллиона куличей испекут в столице к Пасхе
Новости Москвы
01:00
Англоязычные кассы в метро Москвы обозначат к ЧМ стикерами
Новости Москвы
03:01
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:00
«Яхта Сталина» станет музеем в Парке Горького
Новости Москвы
02:04
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение