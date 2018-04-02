Расчеты «Искандер-М» произвели электронные пуски на учениях под Оренбургом

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили объекты условного противника групповыми электронными пусками на учениях в Оренбургской области . Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Задачи отрабатывались в условиях, максимально приближенных к боевым. Подразделения были подняты по тревоге, совершили 40-километровый марш и успешно выполнили электронные пуски по заданным координатам на Тоцком полигоне", — говорится в сообщении.

Учения прошли в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. В нем приняли участие около 300 ракетчиков, задействовали более 40 единиц военной и специальной техники.