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Более тысячи российских военных в Армении подняты по тревоге в рамках учений
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Более тысячи российских военных в Армении подняты по тревоге в рамках учений 

ТАСС 20 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений российской военной базы, дислоцированной в Армении, подняты по тревоге с последующей передислокацией на высокогорный полигон Алагяз, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"За неделю учений военнослужащие на полигоне Алагяз выполнят зачетные упражнения по вождению в условиях горно-скалистой высокогорной местности, боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий", — сказал Астафьев.
Основное внимание будет уделено отработке в горах тактических действий мотострелковых подразделений в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров при поддержке артиллерии, войсковой противовоздушной обороны и авиации.
В двусторонних тактических учениях в Закавказье принимают участие более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.
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