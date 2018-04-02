Зенитчики уничтожили более 20 самолетов условного противника на полигоне в Бурятии

ЧИТА , 2 апреля. / ТАСС /. Операторы переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» в ходе занятий на полигоне «Телемба» в Бурятии уничтожили более 20 мишеней, которые имитировали самолеты условного противника, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Военнослужащие выполнили задачи по обнаружению и уничтожению мишеней, имитирующих летательные аппараты условного противника. В качестве мишеней были использованы высокоскоростные ракеты-мишени зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10». Операторам пришлось уничтожать цели, идущие на скорости 500-600 м/с", — сказали в пресс-службе

Боевые стрельбы прошли в рамках завершившегося окружного этапа конкурса «Чистое небо», входящего в программу армейских международных игр «АрМИ-2018». Во время занятий военнослужащие также продемонстрировали свое мастерство в стрельбе из штатного стрелкового оружия, поразив мишени, имитирующие живую силу условного противника.

Участники выполнили и нормативы по специальной, тактической, технической, огневой, медицинской, инженерной и физической подготовкам. «Были определены лучшие в мастерстве вождения боевых машин пехоты БМП-2 и БТР по пересеченной местности с преодолением различных препятствий», — добавили представители ВВО.