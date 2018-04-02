В Минобороны России названы победители окружных этапов всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС — 2018»

Победителями окружных фестивалей было выбрано порядка 45 творческих работ, посвященных различным событиям из жизни Вооруженных Сил Российской Федерации

В военных округах и на Северном флоте состоялись церемонии награждения победителей первого этапа всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС — 2018». Итоги окружного этапа конкурса размещены в специальном разделе на официальном сайте Минобороны России. В нем представлены биографические данные участников, творческие характеристики журналистов и коллективов, победивших на конкурсе.

Примечательно, что в окружном этапе конкурса в некоторых номинациях победу одержали целые коллективы. Так, в номинации «Молния» в Западном военном округе победителем стал коллектив информационного агентства «Оперативное прикрытие», от которого на конкурс представлено 137 информационных сообщений. Агентство новостей «Оперативное прикрытие» является своеобразным форпостом Санкт-Петербурга в вопросах взаимоотношений общества и ветеранов, честного выполнения воинского долга, увековечения памяти погибших военнослужащих, заботы об их семьях и инвалидах боевых действий.

В остальных же округах в номинации «Молния» победу одержали представительницы МИА «Россия сегодня» . На Дальнем Востоке победительницей стала собственный специальный корреспондент МИА «Россия сегодня» Елена Тимошенко. Активно освещая развития Дальнего Востока, особое внимание уделяет мероприятиям боевой подготовки войск округа.

Также среди победителей в окружном этапе много представителей региональных газет. Например, в номинации «На острие атаки» на Северном флоте победу одержал победу корреспондент районной газеты «Таймыр» Хабир Харисов, подготовив цикл очерков о межвидовых учениях отряда кораблей Северного Флота на Таймыре.

Окружной этап фестиваля проводился в период с 21 ноября 2017 года по 26 февраля 2018-го года. Название конкурса в каждом военном округе содержит слово «МЕДИА — АС» с указанием на территориальную принадлежность и год проведения (например, для Западного военного округа — Западный МЕДИА — АС — 2018», Южного военного округа — «Южный МЕДИА — АС — 2018» и т.д.).

В результате тщательного отбора членами конкурсной комиссии в каждом округе были выбраны лучшие работы в 9 номинациях для сотрудников телевизионных СМИ, радиостанций, интернет-изданий, фотографов и информационных агентств. При оценке учитывался уровень профессионализма, актуальность темы и выразительность языка изложения.

Победителями окружных фестивалей было выбрано порядка 45 творческих работ, посвященных различным событиям из жизни Вооруженных Сил Российской Федерации. Церемонии награждения победителей проводили командующие войсками округов и Северного флота, которые вручили номинантам специальные статуэтки, призы с символикой фестиваля прессы и благодарственные грамоты.