Ещё
В Минобороны России названы победители окружных этапов всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны России названы победители окружных этапов всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС — 2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Победителями окружных фестивалей было выбрано порядка 45 творческих работ, посвященных различным событиям из жизни Вооруженных Сил Российской Федерации.
В военных округах и на Северном флоте состоялись церемонии награждения победителей первого этапа всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС — 2018». Итоги окружного этапа конкурса размещены в специальном разделе на официальном сайте Минобороны России. В нем представлены биографические данные участников, творческие характеристики журналистов и коллективов, победивших на конкурсе.
Примечательно, что в окружном этапе конкурса в некоторых номинациях победу одержали целые коллективы. Так, в номинации «Молния» в Западном военном округе победителем стал коллектив информационного агентства «Оперативное прикрытие», от которого на конкурс представлено 137 информационных сообщений. Агентство новостей «Оперативное прикрытие» является своеобразным форпостом Санкт-Петербурга в вопросах взаимоотношений общества и ветеранов, честного выполнения воинского долга, увековечения памяти погибших военнослужащих, заботы об их семьях и инвалидах боевых действий.
В остальных же округах в номинации «Молния» победу одержали представительницы МИА «Россия сегодня». На Дальнем Востоке победительницей стала собственный специальный корреспондент МИА «Россия сегодня» Елена Тимошенко. Активно освещая развития Дальнего Востока, особое внимание уделяет мероприятиям боевой подготовки войск округа.
Также среди победителей в окружном этапе много представителей региональных газет. Например, в номинации «На острие атаки» на Северном флоте победу одержал победу корреспондент районной газеты «Таймыр» Хабир Харисов, подготовив цикл очерков о межвидовых учениях отряда кораблей Северного Флота на Таймыре.
Окружной этап фестиваля проводился в период с 21 ноября 2017 года по 26 февраля 2018-го года. Название конкурса в каждом военном округе содержит слово «МЕДИА — АС» с указанием на территориальную принадлежность и год проведения (например, для Западного военного округа — Западный МЕДИА — АС — 2018», Южного военного округа — «Южный МЕДИА — АС — 2018» и т.д.).
В результате тщательного отбора членами конкурсной комиссии в каждом округе были выбраны лучшие работы в 9 номинациях для сотрудников телевизионных СМИ, радиостанций, интернет-изданий, фотографов и информационных агентств. При оценке учитывался уровень профессионализма, актуальность темы и выразительность языка изложения.
Победителями окружных фестивалей было выбрано порядка 45 творческих работ, посвященных различным событиям из жизни Вооруженных Сил Российской Федерации. Церемонии награждения победителей проводили командующие войсками округов и Северного флота, которые вручили номинантам специальные статуэтки, призы с символикой фестиваля прессы и благодарственные грамоты.
Авторы наиболее ярких и интересных журналистских материалов будут приглашены в Москву для участия в финале всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС — 2018», который состоится в апреля 2018 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации с участием руководства Минобороны России, главных редакторов центральных телеканалов и печатных изданий, политиков, спортсменов и общественных деятелей.
ТК «Звезда»: последние новости
Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области Четыре океана и 40 суток: у курсантов петербургского военно-морского института началась практика на корабле «Перекоп» Около 700 военнослужащих проходят курсы интенсивной подготовки в учебных центрах ВВО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США произошел крупнейший хакерский взлом19
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1210
Саудиты принуждают Россию к сделке177
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»325
Китай огласил ответ на ограничения США402
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение