Чьи армии окажутся сильнейшими в 2030 году?

После окончания холодной войны резко сместился акцент на наземных боевых действиях. В настоящее время относительно немногие операции влекут за собой поражение схожих с точки зрения технологий и доктрины сил, которое приводит к завоеванию или освобождению территорий. Важным элементом остается подготовка к этим операциям, но у наземных войск имеется множество других приоритетов, некоторые из которых (в том числе борьба с повстанческими движениями и полицейский контроль) уходят корнями к истокам современной военной организации.

Как будет выглядеть соотношение наземных сил в 2030 году, после того, как отгремят потенциальные войны против терроризма и войны российской реконсолидации (подробнее об этом ниже)?

Делать прогнозы не просто, особенно в отношении будущего, но несколько относительно простых вопросов могут помочь пролить свет на наш анализ. Данное исследование мотивируют, в частности, три вопроса:

• Имеет ли армия доступ к национальным ресурсам, включая инновационную технологическую базу?

• Обладает ли армия достаточной поддержкой со стороны политических органов без ущерба для независимости организации?

• Имеет ли армия доступ к эмпирическому обучению; может ли она обучаться и внедрять инновации в реальных условиях?

С учетом вышеозначенных вопросов, в 2030 году большинство сухопутных войск будут весьма схожи с наиболее смертоносными силами современности, за исключением пары моментов.

Индийская армия готова встать рядом с самыми элитными наземными соединениями мира. Она справлялась с боевыми действиями во всем разнообразии их интенсивности, борясь против маоистского мятежа внутри своей страны, поддержанного Пакистаном мятежа в Кашмире и целого ряда других, менее масштабных внутренних операций. В то же время индийская армия по-прежнему прекрасно подготовлена к боевым действиям высокой интенсивности против Пакистана, поскольку давно признала необходимость проведения учений в условиях, приближенных к боевым. В целом все это помогло Дели превратить свою армию в эффективный инструмент внешней и внутренней политики.

И хотя индийская военная техника всегда отставала от конкурентов по многим существенным параметрам, сегодня Индия имеет доступ практически ко всему разнообразию военных технологий. Дополнением к растущему внутреннему военно-промышленному комплексу Индии становятся приобретаемые ею у России , Европы, Израиля США изделия. Несмотря на необходимость конкуренции с военно-воздушными и военно-морскими службами, в будущем индийской сухопутной армии будет необходим более широкий доступ к передовым технологиям, что сделает ее еще более грозной силой.

Из всех европейских стран наиболее боеспособную и смертоносную армию сохранит, скорее всего, Франция. Она по-прежнему стремится играть одну из основных ролей в мировой политике и твердо верит в необходимость эффективных наземных сил. В будущем процесс продолжится, а, быть может, даже ускорится на фоне обеспечения Францией большего контроля над военным аппаратом и аппаратом безопасности Евросоюза

Военно-промышленный комплекс Франции сохраняет устойчивость как на внутреннем, так и на экспортном фронтах. Ее армия обладает современной командной и коммуникационной аппаратурой и представляет собой основу для большинства многосторонних сил ЕС. Он также имеет доступ к отменному полевому оборудованию, включая танки и артиллерию. Приверженность французского правительства поддержанию сильной отечественной оружейной промышленности идет армии лишь на пользу.

Французская армия имеет значительный опыт проведения операций от нижней до верхней границы боевого спектра. Она участвовала в афганском и североафриканском театрах войны с терроризмом, используя регулярные войска и подразделения специального назначения для поддержки местных жителей и поражения вражеских нерегулярных частей. Сухопутные силы также пользуются поддержкой двух других видов служб: военно-морские силы Франции имеют неплохой экспедиционный потенциал, а ВВС все больше концентрируются на мерах обеспечения, куда входят, среди прочего, транспорт и разведка. Модульный, профессиональный характер армии наделяет ее способностью к быстрому развертыванию на самых разнообразных территориях.

Россия

В конце холодной войны российская армия пережила мучительные преобразования, потеряв бóльшую часть доступа к ресурсам, политическому влиянию и трудовым ресурсам. Тот военно-промышленный комплекс, что поддерживал когда-то Красную Армию, постепенно развалился, оставив военным лишь устаревшую технику в неудовлетворительном состоянии. Моральный дух упал, и на этом фоне пришлось воевать в Чечне и других районах.

Кое-что изменилось, но, разумеется, не все. Подъем российской экономики позволил увеличить поступающие в данную сферу инвестиции. Реформы, особенно в отношении подразделений специального назначения, помогли России выиграть войну в Чечне. В 2008 году российская армия быстро разгромила Грузию , а в 2014 году инициировала захват принадлежащего Украине Крыма . В совокупности эти войны можно окрестить «российской реконсолидацией», причем конфликт, по всей видимости, еще не исчерпан. Российская сухопутная армия продолжает играть центральную роль в вопросах контроля над ближним зарубежьем, хотя за последние пару лет она значительно уступила место военно-морским и воздушным силам.

В 2030 году российская армия останется смертоносной силой, но столкнется с серьезными проблемами. Одной из них может стать доступ к технологиям, а другой — трудовые ресурсы, поскольку армия, похоже, застряла между старой моделью воинской обязанности (с учетом уменьшения численности населения) и системой комплектования ВС добровольцами, которая и обуславливает особенный характер подразделений специального назначения. Тем не менее, соседи России еще долгое время будут опасаться размеров и мастерства российской армии (особенно в рамках так называемых «гибридных» операций).

Соединенные Штаты Америки

Армия США представляет собой золотой стандарт наземных боевых сил как минимум с 1991 года. Поражение иракской армии в 1991 году и ее полное уничтожение в 2003-м остаются наиболее впечатляющими достижениями наземных боевых действий со времени окончания холодной войны. В течение последних пятнадцати лет армия продолжала полевые операции в Ираке Афганистане ; а спецназ продвинулся еще дальше.

Армия США по-прежнему имеет доступ к мощной системе военных инноваций наряду с военно-морским флотом, военно-воздушными силами и корпусом морской пехоты, даже несмотря на наблюдавшийся в последнее десятилетие замедленный рост. Хотя часть используемого американской армией оборудования была произведена еще во времена холодной войны, почти все оно подверглось целому ряду обновлений с целью приведения в соответствие со стандартами современной сетевой войны. Армия обладает крупнейшим в мире флотом разведывательных дронов, что объединяет передовое наблюдение со смертоносной и высокоточной огневой мощью.

Кроме того, армия имеет пятнадцатилетний боевой опыт в войнах против терроризма, а это является наиболее длительным периодом последовательных боевых действий как минимум со времен индейских войн. Это, безусловно, таит немало опасностей, не в последнюю очередь ввиду организационного истощения. Учитывая казалось бы бесконечный характер войн в Ираке и Афганистане, это не может не настораживать. И тем не менее, в 2030 году армия США останется, скорее всего, мощнейшей наземной боевой силой в мире, причем с весьма существенным отрывом.

По крайней мере с начала 1990-х годов Народно-освободительная армия Китая проводит всеобъемлющую реформу своих сухопутных войск. На протяжении десятилетий элементы НОАК выступали гарантами конкретных политических фракций в составе Коммунистической партии Китая. По мере проведения реформ НОАК стала в равной степени коммерческой и военной организацией, обеспечив себе контроль над разнообразными малыми предприятиями.

Ситуация стала меняться благодаря резкому подъему экономики в 1990-х и 2000-х годах. Имея доступ к финансированию и передовому технологическому сектору, наземные подразделения НОАК начали сокращаться и реформироваться, превращаясь в современную военную организацию.

Подобно своему американскому «коллеге», сухопутным силам НОАК приходится разделять финансирование с парой «прожорливых» партнеров. Эпоха сосредоточенности Китая на наземных подразделениях ВС за счет ВМФ и ВВС завершилась окончательно. Кроме того, НОАК никогда не сможет полностью отказаться от фракционной деятельности внутри Коммунистической партии Китая (КПК); они слишком тесно переплелись, чтобы хоть отдаленно напоминать упрочившиеся на Западе военно-гражданские отношения.

Реформа включала в себя масштабные проекты модернизации оборудования, подготовку в условиях, приближенных к боевым, и шаги по профессионализации войск. И хотя НОАК не обеспечена столь масштабным финансированием, как армия США, она имеет доступ к практически неограниченным кадрам и контролирует больше ресурсов, чем любая другая армия в мире. Единственное, чего не хватает НОАК, так это опыта действий в условиях реальной обстановки; она не проводила боевых операций в реальном времени со времен китайско-вьетнамской войны и не играла ключевых ролей в крупных конфликтах этого столетия. И все же, у меня нет оснований полагать, что в ближайшие пятнадцать лет произойдет смена курса существующих тенденций в модернизации и реформировании НОАК.

Заключительные мысли

В конечном счете, ответы на вопрос «как создать мощную армию» остаются до боли простыми. Высоких результатов достигнут те государства, что располагают полным энтузиазма населением и высоким уровнем трудового капитала, способны заимствовать наиболее инновационные технологии у здоровых и современных экономик, а также структурировать свои гражданско-военные отношения в условиях достаточной, но не излишней независимости. Ну и опыт, конечно же, тоже не помешает. Однако незатейливость ответов не означает легкую досягаемость данных установок.