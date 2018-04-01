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Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала
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Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
С докладами выступили председатель территориальной организации Северного флота профессионального союза гражданского персонала Вооружённых сил Российской Федерации (ГП ВС РФ), заместитель председателя североморской городской организации профсоюза ГП ВС РФ Елена Бекетова и председатель первичной профсоюзной организации отряда судов обеспечения Северного флота Геннадий Дашкевич.
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов провёл служебное совещание с представителями профессиональных союзов гражданского персонала работающего в воинских частях и учреждениях Северного флота. Заседание состоялось 30 марта в пятницу в Североморском доме офицеров.
В совещании приняли участие командиры воинских частей и начальники учреждений, в которых трудится большое количество гражданских работников. Обсуждались вопросы, связанные с медицинским обеспечением гражданского персонала, с предоставлением отгулов за переработку, с оценкой условий труда на рабочих местах, с дополнительными выплатами и т.п.
С докладами выступили председатель территориальной организации Северного флота профессионального союза гражданского персонала Вооружённых сил Российской Федерации (ГП ВС РФ), заместитель председателя североморской городской организации профсоюза ГП ВС РФ Елена Бекетова и председатель первичной профсоюзной организации отряда судов обеспечения Северного флота Геннадий Дашкевич.
На вопросы профсоюзных активистов ответили заместитель командующего флотом по финансово-экономической работе подполковник Юрий Данилов, начальник управления кадров Северного флота контр-адмирал Геннадий Демков и начальник медицинской службы СФ полковник медслужбы Юрий Закревский, а также ряд других командиров и начальников.
Завершая совещание, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов объявил, что подобные встречи станут регулярными для оперативного решения текущих вопросов гражданского персонала ВС РФ, служащих в учреждениях и частях Северного флота.
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