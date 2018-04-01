Флагман Балтийского флота отметил 25-летие

Балтийске прошли торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня первого подъема Военно-морского флага на эскадренном миноносце «Настойчивый». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Эсминец «Настойчивый» вошел в боевой состав ВМФ России в 1993 году и уже через несколько месяцев стал первым кораблем в истории отечественного флота, совершившим переход Кильским каналом.

Неоднократно «Настойчивый» завоевывал призы на первенстве ВМФ по огневой и тактической подготовке. В 1996 и 1997 годах корабль признавался лучшим надводным кораблем России.

В июле 1996 года участвовал в международных военно-морских учениях «БАЛТОПС-96». В феврале-апреле 1997 года корабль совершил дальний морской поход, пройдя в общей сложности 20 тыс. миль.

Эсминец «Настойчивый» представлял Военно-Морской Флот России на праздновании 75-летия создания военно-морских сил ЮАР Кейптауне и Саймонстауне. За время нахождения в боевом составе Балтийского флота эсминец прошел более 80 тысяч морских миль и находился в море свыше двух лет.

В ближайшее время экипаж корабля готовится выйти в море для отработки элементов курсовой задачи.

Фото: пресс-служба ЗВО