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Флагман Балтийского флота отметил 25-летие
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Флагман Балтийского флота отметил 25-летие 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Балтийске прошли торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня первого подъема Военно-морского флага на эскадренном миноносце «Настойчивый». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Эсминец «Настойчивый» вошел в боевой состав ВМФ России в 1993 году и уже через несколько месяцев стал первым кораблем в истории отечественного флота, совершившим переход Кильским каналом.
Неоднократно «Настойчивый» завоевывал призы на первенстве ВМФ по огневой и тактической подготовке. В 1996 и 1997 годах корабль признавался лучшим надводным кораблем России.
В июле 1996 года участвовал в международных военно-морских учениях «БАЛТОПС-96». В феврале-апреле 1997 года корабль совершил дальний морской поход, пройдя в общей сложности 20 тыс. миль.
Эсминец «Настойчивый» представлял Военно-Морской Флот России на праздновании 75-летия создания военно-морских сил ЮАР в Кейптауне и Саймонстауне. За время нахождения в боевом составе Балтийского флота эсминец прошел более 80 тысяч морских миль и находился в море свыше двух лет.
В ближайшее время экипаж корабля готовится выйти в море для отработки элементов курсовой задачи.
Фото: пресс-служба ЗВО
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