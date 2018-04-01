Авиакомпания «Азимут» вдвое увеличит парк самолетов SSJ-100 до конца 2020 года

ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. / ТАСС /. Авиакомпания «Азимут» вдвое увеличит парк самолетов Sukhoi Superjet 100 в течение ближайших двух лет — с 6 до 12, сообщил журналистам исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.

"Сейчас у нас шесть самолетов, к концу апреля [2018 года] получим еще два, а в следующем году также два и в 2020 году еще два. Это позволит нам вдвое увеличить парк", — сказал он на церемонии запуска прямого авиасообщения между Петербургом Грозным в аэропорту столицы Чеченской Республики

Исполнительный директор отметил, что контракты на поставку этих судов уже подписаны. Кроме того, у компании есть планы по приобретению в 2021 году еще четырех самолетов семейства Superjet 100.

Для обслуживания флота, по словам представителя компании, «Азимут» намерен создать собственную ангарную базу в новом аэропорту Ростова-на-Дону Платов. «Ангарная база будет создана в течение в ближайшее время (…). Объем инвестиций в ее создание пока в процессе проработки», — отметил он. Теплицкий также добавил, что за счет увеличения флота и создания ангарной базы будет увеличен штат сотрудников с 290 до более чем 500 человек.

Теплицкий отметил, что в текущем году авиакомпания планирует перевезти порядка 700 тыс. пассажиров за счет значительного расширения маршрутной сети — в воскресенье компания запустила прямые рейсы из петербургского аэропорта Пулково в Грозный, который будет летать четыре раза в неделю, а также весной этого года «Азимут» начнет выполнять прямые перелеты из Ростова-на-Дону в Грозный и из Москвы в столицу Чеченской Республики.