Ещё
Авиакомпания «Азимут» вдвое увеличит парк самолетов SSJ-100 до конца 2020 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпания «Азимут» вдвое увеличит парк самолетов SSJ-100 до конца 2020 года 

ТАСС 38 минут назад
ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания «Азимут» вдвое увеличит парк самолетов Sukhoi Superjet 100 в течение ближайших двух лет — с 6 до 12, сообщил журналистам исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.
"Сейчас у нас шесть самолетов, к концу апреля [2018 года] получим еще два, а в следующем году также два и в 2020 году еще два. Это позволит нам вдвое увеличить парк", — сказал он на церемонии запуска прямого авиасообщения между Петербургом и Грозным в аэропорту столицы Чеченской Республики.
Исполнительный директор отметил, что контракты на поставку этих судов уже подписаны. Кроме того, у компании есть планы по приобретению в 2021 году еще четырех самолетов семейства Superjet 100.
Для обслуживания флота, по словам представителя компании, «Азимут» намерен создать собственную ангарную базу в новом аэропорту Ростова-на-Дону Платов. «Ангарная база будет создана в течение в ближайшее время (…). Объем инвестиций в ее создание пока в процессе проработки», — отметил он. Теплицкий также добавил, что за счет увеличения флота и создания ангарной базы будет увеличен штат сотрудников с 290 до более чем 500 человек.
Теплицкий отметил, что в текущем году авиакомпания планирует перевезти порядка 700 тыс. пассажиров за счет значительного расширения маршрутной сети — в воскресенье компания запустила прямые рейсы из петербургского аэропорта Пулково в Грозный, который будет летать четыре раза в неделю, а также весной этого года «Азимут» начнет выполнять прямые перелеты из Ростова-на-Дону в Грозный и из Москвы в столицу Чеченской Республики.
"Азимут" — российская авиакомпания, которая является базовым перевозчиком нового ростовского аэропорта Платов. Компания создавалась с целью обеспечения авиасообщения южных регионов России с городами Центрального федерального округа, Северо-Запада и Сибири. Компания начала перевозить пассажиров в сентябре прошлого года, ее собственниками также являются, по данным базы данных «Спарк», также компания «Инвесттехсервис» и «Аэрокарго+».
ТАСС: последние новости
Достройку реплики судна Петра I "Полтава" завершат в начале 2019 года В Ростове на учениях отработают действия по поиску диверсионных групп Новый самолет для региональных перевозок испытают в условиях Якутии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай огласил ответ на ограничения США299
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1041
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»310
Германия признала провал Tornado380
Тулееву предрекли продолжение карьеры197
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение