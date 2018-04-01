В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. А. К. Серова состоялся выпуск молодых офицеров. 

Всего выпустилось около 350 курсантов, 15 процентов из которых окончили ВУЗ с золотой медалью или красным дипломом.
В мероприятии принял участие командующий военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин, представители главного командования ВКС, ветеранских организаций ВВС.
Всего выпустилось около 350 курсантов, 15 процентов из которых окончили ВУЗ с золотой медалью или красным дипломом.
Торжественное мероприятие вручения офицерских погон и дипломов об окончании училища завершилось прохождением торжественным маршем молодых лейтенантов.