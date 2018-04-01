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Видео: Мощнейший удар реактивной артиллерии по бовикам в Восточной Гуте
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Видео: Мощнейший удар реактивной артиллерии по бовикам в Восточной Гуте 

Ридус 51 минуту назад
Проект WarDoc опубликовал кадры решающего удара реактивной артиллерии сирийской правительственной армии по боевикам в оазисе Восточная Гута, после которого в марте этого года радикальные исламистские группировки решили пойти на сделку с правительством и уехать в Идлиб, оставив свои позиции под Дамаском.
Стрельба по штабам и укрепрайонам боевиков велась из ракетных систем сирийского производства. Видео снято с разведывательного беспилотника в режиме «ночного видения».
Восточная Гута была захвачена оппозиционерами в 2011 году. После на территории оазиса начали действовать радикальные группировки и религиозные экстремисты. Боевые действия между правительственными войсками и боевиками велись в этом регионе на протяжении восьми лет.
Здесь произошел один из самых смертоносных эпизодов сирийской войны: 21 августа 2013 года неизвестные выпустили по жилым кварталам несколько ракет с боеголовками, начиненными зарином. По разным данным, погибли от 300 до 1500 человек.
Накануне в Дамаске заявили, что Восточная Гута полностью перешла под контроль правительственных сил.
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