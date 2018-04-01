Команда Центрального военного округа лидирует во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш — 2018»

Команда Центрального военного округа лидирует по итогам первого дня всеармейского конкурса полевой выучки «Саянский марш — 2018», который проходит в центре военно-спортивной подготовки Центрального военного округа «Ергаки» в Красноярском крае

В командном первенстве при преодолении пяти специальных участков — поиск пострадавшего в лавине, спуск на лыжах по склону в связках, стрельба в составе отделения, подъем пострадавшего по склону, подъем по закрепленным судейским перилам в кошках победили военнослужащие Центрального военного округа. На втором месте команда Воздушно-десантных войск, третьими стали курсанты Военного института физической культуры.

Все команды в сложных метеорологических условиях преодолели дистанцию в 25000 метров с набором высоты до 4000 метров. Командам так же предстоит оборудовать ночлег в горной местности.

Первый всеармейский конкурс полевой выучки «Саянский марш-2018» среди подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности проходит по территории природного парка «Ергаки» в горах Западный Саян, на участках естественного пересеченного рельефа. Общая протяженность соревновательных трасс составляет 50 км с набором высоты до 4000 метров. Командам со штатным оружием и в полной экипировке, предстоит выполнить 11 специальных задач: «Поиск пострадавшего в лавине», «Спуск на лыжах по склону в связках», «Стрельба в составе отделения», «Разведка целей», «Подъем пострадавшего по склону», «Подъем по закрепленным судейским перилам в кошках», «Метание гранат на точность», «Планирование маршрута и его преодоление», «Спуск по закрепленной веревке», «Транспортировка пострадавшего», «Ориентирование».

В соревнованиях участвует более 300 человек из подразделений, выполняющих задачи в высокогорье.