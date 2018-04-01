Ещё
В США рассказали, как Россия будет использовать новую версию Ту-160
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США рассказали, как Россия будет использовать новую версию Ту-160 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
The National Interest называет Ту-160 «смертоносным» бомбардировщиком и напоминает, что он, превышая по размерам американский стратегический бомбардировщик B-1, способен перемещаться со скоростью более 2 М. Также говорится о полной модернизации этих самолетов к 2030 году. Будут производиться усовершенствованные Ту-160M2 и обновляться уже имеющиеся машины. В частности, предполагается заменить бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели и использовать специальные покрытия, позволяющие повысить скрытность самолетов.
Впрочем, как отмечает издание, скрытность в данном случае не имеет принципиального значения.
"Размер самолета уменьшает его скрытность, но это отлично подходит для российской военной авиации, поскольку Москва не имеет намерения проникать в воздушное пространство противника, как бомбардировщик B-2. Вместо этого Ту-160 просто запустит крылатые ракеты из российского или нейтрального воздушного пространства", — говорится в публикации. Издание пишет, что и новая версия бомбардировщика со спецпокрытием, вероятнее всего, будет действовать по такому же принципу.
Напомним, ранее это же издание назвало Ту-160М2 худшим кошмаром НАТО
Ту-160, известный также под названием «Белый лебедь», считается самым крупным и самым мощным военным сверхзвуковым самолетом. Он также является самым тяжелым боевым самолетом. Кроме того, это самый скоростной бомбардировщик из тех, что уже стоят на вооружении.
Российская Газета: последние новости
Ракетоносец Ту-22М получит новую версию Корея направила эсминец и "морских котиков" на спасение заложников Видео: Сербская авиация совершила демонстративный облет Косово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»267
Германия признала провал Tornado171
Мара Багдасарян показала новые права274
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ467
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности40
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение