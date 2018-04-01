В США рассказали, как Россия будет использовать новую версию Ту-160

The National Interest называет Ту-160 «смертоносным» бомбардировщиком и напоминает, что он, превышая по размерам американский стратегический бомбардировщик B-1, способен перемещаться со скоростью более 2 М. Также говорится о полной модернизации этих самолетов к 2030 году. Будут производиться усовершенствованные Ту-160M2 и обновляться уже имеющиеся машины. В частности, предполагается заменить бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели и использовать специальные покрытия, позволяющие повысить скрытность самолетов.

Впрочем, как отмечает издание, скрытность в данном случае не имеет принципиального значения.

"Размер самолета уменьшает его скрытность, но это отлично подходит для российской военной авиации, поскольку Москва не имеет намерения проникать в воздушное пространство противника, как бомбардировщик B-2. Вместо этого Ту-160 просто запустит крылатые ракеты из российского или нейтрального воздушного пространства", — говорится в публикации. Издание пишет, что и новая версия бомбардировщика со спецпокрытием, вероятнее всего, будет действовать по такому же принципу.

Напомним, ранее это же издание назвало Ту-160М2 худшим кошмаром НАТО

Ту-160, известный также под названием «Белый лебедь», считается самым крупным и самым мощным военным сверхзвуковым самолетом. Он также является самым тяжелым боевым самолетом. Кроме того, это самый скоростной бомбардировщик из тех, что уже стоят на вооружении.