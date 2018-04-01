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На Лужском полигоне прошли испытания боевого комплекса «Искандер-М»
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На Лужском полигоне прошли испытания боевого комплекса «Искандер-М» 

Ivyborg.ru 19 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Военные провели учения по управлению ракетными ударами на Лужском полигоне Ленобласти. В тренировках использовали комплекс «Искандер-М», сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Во время учений они отработали скрытное выдвижение в условные позиции, развернули пусковые установки, а также транспортно-заряжающие машины. Кроме того, они подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по условному противнику.
Всего в тренировках приняли участие около ста военнослужащих.
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