В связи с проведенным Россией испытанием межконтинентальной ракеты «Сармат» главнокомандующий Вооруженными силами Люксембурга герцог Люксембургский Анри объявил о внеочередных учениях противоракетной обороны этой страны — члена НАТО, сообщает интернет-агентство «Fakenews.net».
По легенде учений Вооруженные силы Люксембурга задействуют все доступные средства для отражения российских межконтинентальных ракет «Сармат», включая новейшие образцы арбалетов. О своей готовности принять активное участие в учениях противоракетной обороны объявили премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и его законный супруг — архитектор Готье Дестен. Свое заявление супруги подкрепили новой публикацией в сети Instagram, где мужчины одеты в военную форму и вооружены боевыми арбалетами системы «Цитадель».