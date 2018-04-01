Ещё
На Ставрополье легкомоторный самолет совершил внеплановую посадку около дороги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ставрополье легкомоторный самолет совершил внеплановую посадку около дороги 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет совершил внеплановую посадку в поле рядом с автомобильной дорогой в Ставропольском крае, повредив крылья, сообщает в воскресенье региональное управление МЧС.
"В 14:40 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) поступило сообщение о том, что у автодороги Ставрополь — Изобильный легкомоторный самолет совершил посадку в поле, в результате чего получил повреждения крыльев", — говорится в сообщении.
Люди в происшествии не пострадали, отмечают в ведомстве. На место направились сотрудники полиции, а также шесть человек и две единицы техники от управления МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются.
ТАСС: последние новости
Челябинское военное авиаучилище вдвое увеличило выпуск штурманов МВД Великобритании назвало проверку самолета "Аэрофлота" рутинной процедурой Замглавы Минобороны удовлетворен итогами проверки органов МТО войск ЦВО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»245
Мара Багдасарян показала новые права221
Германия не может выполнить обязательства перед НАТО86
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ462
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов506
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение