На Ставрополье легкомоторный самолет совершил внеплановую посадку около дороги

"В 14:40 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) поступило сообщение о том, что у автодороги Ставрополь — Изобильный легкомоторный самолет совершил посадку в поле, в результате чего получил повреждения крыльев", — говорится в сообщении.

Люди в происшествии не пострадали, отмечают в ведомстве. На место направились сотрудники полиции, а также шесть человек и две единицы техники от управления МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются.