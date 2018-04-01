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В Петербурге завершен этап строительства реплики парусника «Полтава» 1712 года
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В Петербурге завершен этап строительства реплики парусника «Полтава» 1712 года 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
«Полтава» — первый линейный пушечный корабль Балтфлота, в его проектировании и строительстве участвовал сам император Петр Великий. Судно получило название в честь победы в Полтавской битве.
На петербургской верфи закончили первый этап строительства точной копии легендарного парусника Балтийского флота «Полтава». Это первый парусник Балтийского флота образца 1712 года. Сегодня на корабль торжественно установили последнюю доску наружной обшивки.
Последнюю доску в обшивке корабля закрепил лично главком военно-морского флота России Владимир Королев.
Эта традиция в российском флоте с петровских времен. 306-лет назад сам государь закреплял последнюю доску на оригинальной «Полтаве». Ее полноразмерная копия будет спущена на воду в конце мая, после почти пяти лет строительства. Уже готовы все палубы и переборки. Теперь корабль осталось покрасить, установить на нем мачты и поднять паруса.
«Полтава» — первый линейный пушечный корабль Балтфлота, в его проектировании и строительстве участвовал сам император Петр Великий. Судно получило название в честь победы в Полтавской битве.
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