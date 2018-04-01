Республика Корея и США начали совместные учения под кодовым названием «Фоул игл»

Сеул , 1 апреля / Синьхуа / — Вооруженные силы Республики Корея /РК/ и США в воскресенье начали очередные совместные учения под кодовым названием «Фоул игл», которые продлятся четыре недели, что в два раза короче по сравнению с подобными учениями в предыдущие годы.

Как сообщило агентство Ренхап, на нынешних учениях задействованы примерно 300 тыс. южнокорейских военнослужащих и около 11,5 тыс. американских.

По поступившей информации, РК и США с 1 по 8 апреля также проводят совместные десантные учения под кодовым названием «Пара драконов» /"Санъен"/. В них будут задействованы американские десантные корабли Wasp и Bonhomme Richard, на борту перового дислоцированы истребители F-35В, которые впервые будут представлены на данных учениях в РК.

Кроме того, 23 апреля РК и США начнут совместные командно-штабные учения под кодовым названием «Ки Ризолв» с компьютерным моделированием военных действий, которые продлятся две недели. В них примут участие примерно 12,2 тыс. американских военнослужащих.

Напомним, что южнокорейско-американские ежегодные совместные учения «Фоул игл» обычно проводятся в начале марта и длятся примерно два месяца. В этом году стороны решили отложить их на месяц из-за Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. —0—