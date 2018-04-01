Ещё
Республика Корея и США начали совместные учения под кодовым названием «Фоул игл»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Республика Корея и США начали совместные учения под кодовым названием «Фоул игл» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сеул, 1 апреля /Синьхуа/ — Вооруженные силы Республики Корея /РК/ и США в воскресенье начали очередные совместные учения под кодовым названием «Фоул игл», которые продлятся четыре недели, что в два раза короче по сравнению с подобными учениями в предыдущие годы.
Как сообщило агентство Ренхап, на нынешних учениях задействованы примерно 300 тыс. южнокорейских военнослужащих и около 11,5 тыс. американских.
По поступившей информации, РК и США с 1 по 8 апреля также проводят совместные десантные учения под кодовым названием «Пара драконов» /"Санъен"/. В них будут задействованы американские десантные корабли Wasp и Bonhomme Richard, на борту перового дислоцированы истребители F-35В, которые впервые будут представлены на данных учениях в РК.
Кроме того, 23 апреля РК и США начнут совместные командно-штабные учения под кодовым названием «Ки Ризолв» с компьютерным моделированием военных действий, которые продлятся две недели. В них примут участие примерно 12,2 тыс. американских военнослужащих.
Напомним, что южнокорейско-американские ежегодные совместные учения «Фоул игл» обычно проводятся в начале марта и длятся примерно два месяца. В этом году стороны решили отложить их на месяц из-за Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Военные полигоны должны быть предметом гордости - президент Узбекистана Саудовская Аравия пригрозила нанести удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел со стороны йеменских хоуситов Завершились китайско-камбоджийские антитеррористические учения "Цзиньлун-2018"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян показала новые права118
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»197
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов413
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ457
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»261
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение