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В России создали летающую лопату на страх НАТО
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В России создали летающую лопату на страх НАТО 

Мир24 1 час назад
В рамках поддержания стратегического паритета с агрессивным блоком НАТО инженерные войска России приступили к постановке на вооружение нового типа личного оружия «БСЛ-2020», сообщает агентство «Fakenews.net».
Головная часть «БСЛ-2020» выполнена не из стали, а из титана, что делает ее практически невидимой для радаров противника. Титан еще и снижает вес специального изделия, что значительно повышает дальность полета «БСЛ-2020».
Важно, что боевая часть «БСЛ-2020» сделана самозатачивающейся, что избавляет военнослужащих от необходимости применения напильника и наждачной бумаги.
По словам испытателя «БСЛ-2020» младшего сержанта Глиноземова, копка траншей и окопов новым шанцевым инструментом превратилась в удовольствие. Как утверждает Глиноземов, «ни одна лопата армий стран НАТО не сравнится с „БСЛ-2020“.
Полное название штатного инструмента „Большая саперная лопата 2020“. Объем выпуска нового изделия — 350 тысяч экземпляров.
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