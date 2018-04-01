В России создали летающую лопату на страх НАТО

В рамках поддержания стратегического паритета с агрессивным блоком НАТО инженерные войска России приступили к постановке на вооружение нового типа личного оружия «БСЛ-2020», сообщает агентство «Fakenews.net».

Головная часть «БСЛ-2020» выполнена не из стали, а из титана, что делает ее практически невидимой для радаров противника. Титан еще и снижает вес специального изделия, что значительно повышает дальность полета «БСЛ-2020».

Важно, что боевая часть «БСЛ-2020» сделана самозатачивающейся, что избавляет военнослужащих от необходимости применения напильника и наждачной бумаги.

По словам испытателя «БСЛ-2020» младшего сержанта Глиноземова, копка траншей и окопов новым шанцевым инструментом превратилась в удовольствие. Как утверждает Глиноземов, «ни одна лопата армий стран НАТО не сравнится с „БСЛ-2020“.

Полное название штатного инструмента „Большая саперная лопата 2020“. Объем выпуска нового изделия — 350 тысяч экземпляров.

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