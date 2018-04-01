Ракетоносец Ту-22М получит новую версию

Возобновление серийного производства модифицированных Ту-22М включено в госпрограмму вооружений России на 2018-2027 годы. Возможность глубокой модернизации ракетоносца была исследована в рамках ГПВ на 2010-2020 годы. Проект «перезапуска» Ту-22М активно поддерживает курирующий ОПК вице-премьер Дмитрий Рогозин , в его пользу говорит и то, что Ту-22М3 активно применялись в ходе сирийской кампании.

Возможно, обновленный самолет получит индекс Ту-345 — поскольку во внутризаводской документации ПАО «Туполев» он проходит как «изделие 345», пишет военный блог. В ходе создания новой версии будут использованы все наработки по проекту модернизации строевых самолетов до уровня Ту-22М3М (ГПВ предусмотрено обновление 36 машин).

Улучшение характеристик дальних ракетоносцев будет проходить по схеме, использованной для Ту-160М2: от прежних самолетов останется лишь планер (да и тот модифицируют). Вместо штатных двигателей НК-25 обновленный Ту-22М получит модернизированные силовые установки для Ту-160, НК-32-02. Они имеют аналогичную тягу в 25 тонн на форсаже, но обладают гораздо большим ресурсом и намного экономичнее предшественников. В случае с Ту-160 новые двигатели увеличивают дальность полета на тысячу километров, для Ту-22 этот показатель вырастет в полтора раза, до 10000 км.

Экипаж «изделия 345» сократится с четырех до двух человек. Самолет получит выдвижную штангу для дозаправки в воздухе и бортовую электронику, аналогичную Ту-160М2. Соответственно, расширятся способности по применению оружия. В арсенал ракетоносца войдут как имеющиеся на вооружении типы крылатых ракет: Х-55, Х-555, Х-32, Х-101/102, так и перспективные: «Кинжал», ГЗУР и Х-50. Вероятно, объем отсека вооружения будет увеличен. Бомбардировщик оснастят перспективной системой связи для получения координат цели в режиме реального времени — в том числе с портативных наземных и морских терминалов.

Выпускать обновленные Ту-22М и модернизировать строевые будут на Казанском авиазаводе . Там имеются как минимум четыре планера недостроенных самолетов — они и будут использованы для создания прототипов новой версии ракетоносца. Первый «345» может подняться в воздух в 2021 году, через пять лет возможно начало серийного производства темпом три-четыре самолета в год.

Перезапуск Ту-22М отодвигает в более дальнюю перспективу создание перспективного дальнего ракетоносца ПАК ДА — в первую очередь, из-за реалистичной оценки сроков создания для него нового двигателя «изделие 80» (пока эта силовая установка остается на стадии эскизного проектирования).