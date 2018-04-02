В Ленобласти прошли учения расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М2»

Ленинградской области прошли масштабные противоракетные учения общевойскового объединения Западного военного округа в регионе, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» успешно отразили массированную атаку условного противника с воздуха, в учениях приняли участие более 100 солдат и офицеров объединения Западного военного округа.

Условными противниками выступили различные модели боевой авиации: истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25СМ.

В маневрах были задействованы экипажи вертолетов Ми-8АМТШ.

Пробить защиту «вражеской авиатехнике» так и не удалось — все цели были оперативно обнаружены, взяты под сопровождение и уничтожены.

Всего расчеты «Бук-М2» произвели более 10 пусков.