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Расчеты «Искандер‐М» провели учения в Ленобласти
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Расчеты «Искандер‐М» провели учения в Ленобласти 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Расчеты комплекса «Искандер‐М» провели тренировку по управлению ракетными ударами. Об этом пишет «Интерфакс».
По сообщению
пресс-службы
Западного военного округа, тренировка
оперативно-тактического
ракетного комплекса
«Искандер-М»
прошла на Лужском полигоне в Ленинградской области.
В ходе учений были отработаны скрытное выдвижение в позиционные районы, а также разворот пусковых установок и  транспортно-заряжающих
машин.
Также подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности
— заявили в ЗВО.
В тренировках приняли участие около сотни военнослужащих, а также 20 единиц техники.
Международная частная компания по наблюдению из космоса Planet Labs Inc предоставила аналитикам США спутниковые снимки, на которых изображен огромный флот Китая, поражающий количеством кораблей в проблемном Южно‐Китайском море, куда устремились китайские моряки в рамках учений.
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