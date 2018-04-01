Расчеты «Искандер‐М» провели учения в Ленобласти

Расчеты комплекса «Искандер‐М» провели тренировку по управлению ракетными ударами. Об этом пишет «Интерфакс»

По сообщению

пресс-службы

Западного военного округа, тренировка

оперативно-тактического

ракетного комплекса

«Искандер-М»

прошла на Лужском полигоне в Ленинградской области

В ходе учений были отработаны скрытное выдвижение в позиционные районы, а также разворот пусковых установок и транспортно-заряжающих

машин.

Также подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности

— заявили в ЗВО.

В тренировках приняли участие около сотни военнослужащих, а также 20 единиц техники.