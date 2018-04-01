Расчеты «Искандер‐М» провели учения в Ленобласти 

Расчеты комплекса «Искандер‐М» провели тренировку по управлению ракетными ударами. Об этом пишет «Интерфакс».
По сообщению
пресс-службы
Западного военного округа, тренировка
оперативно-тактического
ракетного комплекса
«Искандер-М»
прошла на Лужском полигоне в Ленинградской области.
В ходе учений были отработаны скрытное выдвижение в позиционные районы, а также разворот пусковых установок и транспортно-заряжающих
машин.
Также подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности
— заявили в ЗВО.
В тренировках приняли участие около сотни военнослужащих, а также 20 единиц техники.