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Курсанты парадного расчета Военной академии РХБ защиты знакомятся с историей отечественной авиации
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Курсанты парадного расчета Военной академии РХБ защиты знакомятся с историей отечественной авиации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Курсанты ознакомились с историей развития отечественной авиации, легендарными самолетами и летчиками Великой Отечественной Войны, первыми реактивными самолетами и гигантами отечественного авиастроения.
Личный состав парадного расчета Военной академии радиационной химической и биологической защиты побывал на экскурсии в Центральном музее военно-воздушных сил в г. Монино.
Курсанты ознакомились с историей развития отечественной авиации, легендарными самолетами и летчиками Великой Отечественной Войны, первыми реактивными самолетами и гигантами отечественного авиастроения.
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