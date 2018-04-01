Курсанты парадного расчета Военной академии РХБ защиты знакомятся с историей отечественной авиации

Курсанты ознакомились с историей развития отечественной авиации, легендарными самолетами и летчиками Великой Отечественной Войны, первыми реактивными самолетами и гигантами отечественного авиастроения.

Личный состав парадного расчета Военной академии радиационной химической и биологической защиты побывал на экскурсии в Центральном музее военно-воздушных сил в г. Монино

Курсанты ознакомились с историей развития отечественной авиации, легендарными самолетами и летчиками Великой Отечественной Войны, первыми реактивными самолетами и гигантами отечественного авиастроения.