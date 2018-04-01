Южнокорейско-американские совместные учения Foal Eagle и Key Resolve. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 апреля 2018 года на территории Южной Кореи начнутся традиционные совместные учения вооруженных сил США и Республики Корея Foal Eagle и Key Resolve.

Правовая база

Американо-южнокорейские маневры проводятся в соответствии с двусторонним Договором о совместной обороне 1953 года. Согласно документу, вооруженные силы США получили право бессрочно находиться на территории Южной Кореи. В настоящее время в Республике Корея (РК) расквартировано около 28,5 тыс. американских солдат (третий по численности зарубежный воинский контингент США после Японии Германии ).

История

Совместные учения вооруженных сил США и Республики Корея начались вскоре после завершения Корейской войны (1950-1953). В 1968 году, после неудачного рейда спецподразделений КНДР на резиденцию президента в Сеуле , впервые прошли учения Ulchi-Freedom Guardian, которые сегодня остаются одним из ключевых элементов совместной военной подготовки.

В 1976 году прошли первые учения Team Spirit, в ходе которых отрабатывались навыки по быстрому развертыванию на полуострове американский формирований, прибывших из других регионов. Они проводились каждую весну, в конце 1980-х, в них принимали участие до 200 тыс. человек. С 1991 по 1996 год маневры проходили нерегулярно, так как в это время наметилось улучшение межкорейских отношений (КНДР традиционно выступает против американо-южнокорейских маневров, называя их репетицией вторжения на свою территорию).

В 1994 году учения Team Spirit получили новое название — «Встреча, инсценировка, движение вперед, объединение» (RSOI). В 2007 году наименование было изменено на Key Resolve. С того же времени учения проводятся только на штабном уровне.

Учения Foal Eagle впервые прошли в 1997 году, в них были задействованы как сухопутные войска, так и ВМС. В маневрах, прошедших недалеко от Сеула и частично вблизи границы с КНДР, приняли участие 35 тыс. американских военнослужащих и около миллиона южнокорейских (впоследствии количество военнослужащих было сокращено до 200-300 тыс.). В настоящее они являются крупнейшими совместными американо-южнокорейскими полевыми маневрами.

С 2001 года Foal Eagle и Key Resolve проводятся в одно время, дополняя друг друга. Как правило, они начинаются в марте и длятся около двух месяцев.

Учения в 2018 году

19 марта 2018 года министр обороны США Джеймс Мэттис и его южнокорейский коллега Сон Ён Му заявили, что в этом году учения начнутся 1 апреля. По их словам, перенос на более позднюю дату был обусловлен проведением в РК Олимпийских и Паралимпийских игр (9 февраля — 18 марта).

Несмотря на некоторое ослабление кризиса на Корейском полуострове после «олимпийского потепления», когда Ким Чен Ын выступил за начало переговоров с Сеулом и Вашингтоном, организаторы учений объявили, что в этом году их программа не будет сокращена.

Тем не менее, по сведениям западных и южнокорейских СМИ, в предстоящих маневрах не примут участие американские сверхзвуковые бомбардировщики B-1 Lancer, а также авианосцы класса «Нимиц», которые ранее были задействованы регулярно (в прошлом году в маневрах участвовал авианосец Carl Vinson). В учениях будет задействован универсальный десантный корабль ВМС США Wasp, способный нести истребители вертикального взлета F-35B. Количество военнослужащих также останется на прежнем уровне — 23 700 человек со стороны США и около 300 тыс. со стороны РК.

Одновременно пройдет тренировка по эвакуации гражданского персонала Соединенных Штатов в случае обострения конфликта с Пхеньяном . По словам бывшего командующего Тихоокеанского командования ВС США Гарри Харриса, в этих условиях из Южной Кореи придется вывозить около 200 тыс. американских граждан.

Представители Южной Кореи и США официально уведомили КНДР о запланированных учениях, отметив при этом, что маневры носят исключительно оборонительный характер.

Ожидается, что активная часть учений будет завершена до начала переговоров между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом РК Мун Чжэ Ином, которые должны состояться 27 апреля на границе двух государств.