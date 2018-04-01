В ходе весенней призывной кампании Балтийский флот пополнят около пяти тыс. военнослужащих

В рамках весенней призывной кампании призывные комиссии Калининградской области призовут на военную службу порядка 1000 человек.

В Калининградской области началась весенняя призывная кампания, которая в соответствии с указом Президента России продлится до 15 июля 2018 года. В ближайшее время призывники начнут прибывать в городские и районные военкоматы для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего распределения в соединения и части Балтийского флота и Западного военного округа.

Российской Федерации. В рамках весенней призывной кампании призывные комиссии Калининградской области призовут на военную службу порядка 1000 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно 15 призывников отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны