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В ходе весенней призывной кампании Балтийский флот пополнят около пяти тыс. военнослужащих
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В ходе весенней призывной кампании Балтийский флот пополнят около пяти тыс. военнослужащих 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках весенней призывной кампании призывные комиссии Калининградской области призовут на военную службу порядка 1000 человек.
В Калининградской области началась весенняя призывная кампания, которая в соответствии с указом Президента России продлится до 15 июля 2018 года. В ближайшее время призывники начнут прибывать в городские и районные военкоматы для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего распределения в соединения и части Балтийского флота и Западного военного округа.
В рамках весенней призывной кампании призывные комиссии Калининградской области призовут на военную службу порядка 1000 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно 15 призывников отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны Российской Федерации.
Из других субъектов Российской Федерации для прохождения службы на Балтийский флот планируется направить порядка трех тысяч новобранцев. Кроме того, помимо призывников, соединения и воинские части флота пополнят около тысячи младших специалистов, окончивших учебные части Министерства обороны России. Ф
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