Психологи ЮВО в Адыгее оценили действия младших командиров в стрессовых ситуациях

В ходе занятия личный состав танкового взвода под наблюдением военных психологов преодолел огненную полосу препятствий с одновременным выполнением различных задач.

Психологический тренинг с военнослужащими в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, провели военные психологи Южного военного округа для младших командиров соединений и воинских частей, дислоцированных в Адыгее

В ходе занятия личный состав танкового взвода под наблюдением военных психологов преодолел огненную полосу препятствий с одновременным выполнением различных задач.

Военнослужащим пришлось десантироваться из горящего танка, преодолевать водную преграду, ползти под колючей проволокой. Все эти испытания сопровождались различными шумовыми эффектами — взрывами, пулеметными очередями, ревом летящих самолетов и свистом мин, огнем, дымом.

В процессе прохождения огненной полосы военные психологи оценивали действия военнослужащих, их способности принимать правильные решения и грамотно выполнять поставленные задачи.

Результаты исследований, полученные в экстремальной обстановке, дали возможность командирам воинских частей увидеть не только физические возможности подчиненных, но и спрогнозировать поведение каждого военнослужащего в боевых условиях, чтобы в последующем наиболее эффективно добиться выполнения от них поставленных задач в составе подразделений.