Ещё
Психологи ЮВО в Адыгее оценили действия младших командиров в стрессовых ситуациях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Психологи ЮВО в Адыгее оценили действия младших командиров в стрессовых ситуациях 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе занятия личный состав танкового взвода под наблюдением военных психологов преодолел огненную полосу препятствий с одновременным выполнением различных задач.
Психологический тренинг с военнослужащими в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, провели военные психологи Южного военного округа для младших командиров соединений и воинских частей, дислоцированных в Адыгее.
В ходе занятия личный состав танкового взвода под наблюдением военных психологов преодолел огненную полосу препятствий с одновременным выполнением различных задач.
Военнослужащим пришлось десантироваться из горящего танка, преодолевать водную преграду, ползти под колючей проволокой. Все эти испытания сопровождались различными шумовыми эффектами — взрывами, пулеметными очередями, ревом летящих самолетов и свистом мин, огнем, дымом.
В процессе прохождения огненной полосы военные психологи оценивали действия военнослужащих, их способности принимать правильные решения и грамотно выполнять поставленные задачи.
Результаты исследований, полученные в экстремальной обстановке, дали возможность командирам воинских частей увидеть не только физические возможности подчиненных, но и спрогнозировать поведение каждого военнослужащего в боевых условиях, чтобы в последующем наиболее эффективно добиться выполнения от них поставленных задач в составе подразделений.
ТК «Звезда»: последние новости
Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области Военнослужащие мотострелкового полка ЗВО прибыли в Нижегородскую область для обучения в центре боевой подготовки Найти и обезвредить: Ту-142 впервые отправились в небо над Средиземным морем для поиска подлодок «противника»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»79
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ395
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля160
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»527
В Домодедово девушка избила пограничника114
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение