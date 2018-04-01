Военнослужащие мотострелкового полка ЗВО прибыли в Нижегородскую область для обучения в центре боевой подготовки

Свыше 1 тысяч военнослужащих в течение месяца пройдут интенсивный курс боевой подготовки и обучения.

Подразделения мотострелкового полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской области совершили марш комбинированным способом, общей протяженностью свыше 1250 км в Нижегородскую область , для обучения в Центре боевой подготовки Сухопутных Войск ЗВО.

Свыше 1 тысяч военнослужащих в течение месяца пройдут интенсивный курс боевой подготовки и обучения. В процессе боевой учебы будет использоваться новейшая материально–техническая база полигона. Площадки для проведения тактических и тактико-специальных занятий на полигоне оборудованы системой видеофиксации обстановки.

Также на территории Центра используются комплексные групповые тренажеры, где военнослужащие и их командиры смогут отработать с минимальными затратами ресурсов элементы боевой подготовки в формате 3D.

Подобная технология сохраняет в виртуальной реальности 100-процентное сходство с существующими условиями местности, помогает реалистично имитировать изменения погодных условий и ландшафта местности, а также действия как живой силы условного противника, так и его боевой техники.

В течение цикла подготовки военнослужащие пройдут слаживание в составе подразделений от отделения до полка и завершат обучение проведением двустороннего полкового тактического учения на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

Для проведения двустороннего учения планируется привлечь свыше 3500 военнослужащих из числа мотострелковых полков и приданных сил, свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 20 летательных аппаратов оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО.