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В Приморье впервые проведен чемпионат Восточного военного округа по практической стрельбе из штатного оружия
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В Приморье впервые проведен чемпионат Восточного военного округа по практической стрельбе из штатного оружия 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Огневые упражнения выполнялись из автоматов Калашникова и пистолетов ПМ.
На полигоне Тихоокеанского флота «Горностай» впервые прошел чемпионат Восточного военного округа по практической стрельбе из штатного оружия. В соревнованиях приняли участие более 10 команд, представляющих соединения и части ТОФ, общевойсковые объединения округа и ВКС.
Огневые упражнения выполнялись из автоматов Калашникова и пистолетов ПМ. Стрелковое мастерство участников оценивалось по трем основным составляющим: точность — поражение максимального количества мишеней, скорость — поражение максимального количества мишеней за кратчайшее время, безопасность — соблюдение мер безопасности при выполнении огневых упражнений.
Соревнования обслуживала судейская бригада Федерации практической стрельбы Приморского края, под руководством председателя Федерации Владимира Синичникова. Инспектором соревнований выступил начальник физической подготовки и спорта ТОФ подполковник С. Беневоленский.
В упорной борьбе победила команда Тихоокеанского флота (капитан команды — лейтенант В. Михайлов). Второе место завоевала команда общевойсковой армии ВВО (капитан команды подполковник В. Пеприк). Третье место досталось летчикам (капитан команды майор В. Пиджаков).
Победителей и призеров чемпионата Спортивный комитет ТОФ наградил призами, медалями и вручил грамоты.
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