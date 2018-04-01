В Приморье впервые проведен чемпионат Восточного военного округа по практической стрельбе из штатного оружия

Огневые упражнения выполнялись из автоматов Калашникова и пистолетов ПМ.

На полигоне Тихоокеанского флота «Горностай» впервые прошел чемпионат Восточного военного округа по практической стрельбе из штатного оружия. В соревнованиях приняли участие более 10 команд, представляющих соединения и части ТОФ, общевойсковые объединения округа и ВКС.

Огневые упражнения выполнялись из автоматов Калашникова и пистолетов ПМ. Стрелковое мастерство участников оценивалось по трем основным составляющим: точность — поражение максимального количества мишеней, скорость — поражение максимального количества мишеней за кратчайшее время, безопасность — соблюдение мер безопасности при выполнении огневых упражнений.

Соревнования обслуживала судейская бригада Федерации практической стрельбы Приморского края , под руководством председателя Федерации Владимира Синичникова. Инспектором соревнований выступил начальник физической подготовки и спорта ТОФ подполковник С. Беневоленский.

В упорной борьбе победила команда Тихоокеанского флота (капитан команды — лейтенант В. Михайлов). Второе место завоевала команда общевойсковой армии ВВО (капитан команды подполковник В. Пеприк). Третье место досталось летчикам (капитан команды майор В. Пиджаков).

Победителей и призеров чемпионата Спортивный комитет ТОФ наградил призами, медалями и вручил грамоты.