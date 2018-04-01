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Замминистра обороны РФ и губернатор проинспектировали микрорайон Суворовский
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Замминистра обороны РФ и губернатор проинспектировали микрорайон Суворовский 

Деловое сообщество 31 минуту назад
Тимур Иванов и Василий Голубев обговорили перспективы развития микрорайона и улучшение жилищных условий военнослужащих области. Особое внимание заместитель Сергея Шойгу уделил строительству социальной инфраструктуры. Он почеркнул необходимость размещения на территории Суворовского школ, больниц и детских садов для семей военнослужащих. Из 56 домов нового микрорайона Ростова почти половина построена по заказу Минобороны. Представители застройщика уверили Тимура Иванова что строительство социальных объектов ведется. Уже открыты два детских сада общей численностью 330 мест, ведется строительство школы на 1340 учеников. Ее обещают сдать на 9 месяцев раньше срока, и уже в сентябре следующего года она откроет двери для своих учеников. Завершается строительство поликлиники, способной обслужить до 100 посещений в одну смену, также прорабатывается вопрос размещения опорного пункта полиции.
Также заместитель министра обороны посетил стадион СКА, реконструируемый к ЧМ-2018 и обсудил вопрос капитального ремонта здания бывшего военного Ростовского военного института ракетных войск (РАУ) им. М. И. Неделина. Напомним, его закрыли в 2011 году по приказу тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова, а всех учащихся перевели в Серпухов. Сейчас в министерстве принято решение создать на базе РАУ новое военное образовательное учреждение.
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