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В Британии назвали причины досмотра самолета «Аэрофлота»
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В Британии назвали причины досмотра самолета «Аэрофлота»
РИА Новости
19 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ДОСМОТР САМОЛЕТА
РФ
ПРОИЗВОДИЛСЯ В РАМКАХ СТАНДАРТНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ЗАЩИТЕ БРИТАНИИ ОТ ОРГПРЕСТУПНОСТИ И ПРОВОЗА ОРУЖИЯ И ЗАПЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ —
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