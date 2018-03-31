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В Британии назвали причины досмотра самолета «Аэрофлота»
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В Британии назвали причины досмотра самолета «Аэрофлота» 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
ДОСМОТР САМОЛЕТА РФ ПРОИЗВОДИЛСЯ В РАМКАХ СТАНДАРТНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ЗАЩИТЕ БРИТАНИИ ОТ ОРГПРЕСТУПНОСТИ И ПРОВОЗА ОРУЖИЯ И ЗАПЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ — МВД
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