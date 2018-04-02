На Балтфлоте пройду учения

Ударные силы Балтийской военно-морской базы проведут учения в море

До 10 кораблей, представляющих основные ударные силы Балтийской военно— морской базы, выйдут в море для выполнения плановых учебно— боевых задач, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов

"В учениях задействуют основные ударные силы Балтийской военно-морской базы (малые ракетные корабли и катера, а также суда вспомогательного флота). В общей сложности в морских маневрах примут участие порядка 10 кораблей и судов, которые будут решать задачи по предназначению — противокорабельной и противовоздушной обороне", — сказал он.

Мартов отметил, что на первом этапе учений, который предваряет выход в море, экипажи кораблей отработают подготовку к плаванию, боевую и повседневную организацию в пункте базирования.

В морских полигонах Балтийского флота, где на этой неделе пройдет активная фаза учений, будут проведены артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности. В обеспечении учебно-боевых задач задействуют самолеты и вертолеты морской авиации флота.