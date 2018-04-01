Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» подпишут в апреле 

Контракт на ремонт тяжелого авианесущего крейсера"Адмирала Кузнецова" планируют подписать в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника, все нужные распоряжения уже отданы. Он отметил, что подготовительные работы начали еще в прошлом году. Ремонт крейсера закончится гораздо раньше, чем планировали.
Сейчас в составе Военно-морского флота России есть всего один авианосец. Это тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», построенный в 1991 году.
Ранее сообщалось, что работы пройдут с сентября 2017 года по четвертый квартал 2020 года на 35-м судоремонтном заводе под Мурманском.