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Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» подпишут в апреле
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Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» подпишут в апреле 

Москва24 20 минут назад
Фото: Москва24
Контракт на ремонт тяжелого авианесущего крейсера"Адмирала Кузнецова" планируют подписать в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника, все нужные распоряжения уже отданы. Он отметил, что подготовительные работы начали еще в прошлом году. Ремонт крейсера закончится гораздо раньше, чем планировали.
Сейчас в составе Военно-морского флота России есть всего один авианосец. Это тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», построенный в 1991 году.
Ранее сообщалось, что работы пройдут с сентября 2017 года по четвертый квартал 2020 года на 35-м судоремонтном заводе под Мурманском.
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