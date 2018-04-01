Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» планируют подписать в апреле 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Контракт на ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» планируется подписать в апреле, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Все необходимые распоряжения отданы. Но так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ. Работы начаты в прошлом году, в октябре месяце — это дефектация, подготовительные работы, определение объема работ. И выйдет он из ремонта гораздо раньше, чем планировали", — сказал собеседник агентства.
В настоящий момент в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее тяжелый авианесущий крейсер — «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.
В октябре 2016 года корабельная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий», в составе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», больших противолодочных кораблей «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря.
С ноября 2016 года по февраль 2017 года группировка выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла «Адмирала Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории Сирии. По целям были нанесены удары крылатыми ракетами.