Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» планируют подписать в апреле

С. - ПЕТЕРБУРГ , 1 апр — РИА Новости . Контракт на ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» планируется подписать в апреле, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Все необходимые распоряжения отданы. Но так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ. Работы начаты в прошлом году, в октябре месяце — это дефектация, подготовительные работы, определение объема работ. И выйдет он из ремонта гораздо раньше, чем планировали", — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее тяжелый авианесущий крейсер — «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.

В октябре 2016 года корабельная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий», в составе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», больших противолодочных кораблей «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря.