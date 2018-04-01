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Четыре океана и 40 суток: у курсантов петербургского военно-морского института началась практика на корабле «Перекоп»
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Четыре океана и 40 суток: у курсантов петербургского военно-морского института началась практика на корабле «Перекоп» 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
У курсантов петербургского военно-морского института началась уникальная практика на учебном корабле «Перекоп». За два месяца им предстоит пройти по четырем океанам — от полярных широт до экватора.
Курсанты петербургского военно-морского института в дань традиции пьют забортную воду и впервые в жизни чувствуют вкус дальнего похода.
Арифметика дальнего морского похода такова — на борту 400 человек, 1000 тонн топлива, 500 тонн воды и 20 тонн продуктов. В автономном плавании без пополнения запасов корабль может находиться 40 суток.
Курсанты вместе с экипажем учебного корабля «Перекоп» совершают поход, которого еще не было в истории страны — сразу по четырем океанам, — от полярных широт до экватора вокруг самого большого материка планеты.
Дальнее плавание началось 1 марта в Кронштадте. Через месяц моряки причалили в Севастополе. Впереди проливы Босфор и Дарданеллы, Суэцкий канал, Красное море, а также Аденский залив. После этого курсантов ожидают заходы в порты Шри-Ланки, Малайзии и Папуа-Новой Гвинеи. Оттуда — Владивосток и, впервые в истории учебных кораблей, проход Северным морским путем обратно в Кронштадт.
Во время движения по Средиземному морю к кораблю вплотную подлетел британский вертолет, и их фотограф, используя длиннофокусный объектив, не стесняясь, вел фотосъемку. А патрульные катера стран НАТО постоянно находились в зоне прямой видимости.
«Этот поход — инициатива главного командования военно-морского флота, чтобы дать практику курсантам», — рассказал начальник ВМИ, контрадмирал Владимир Соколов.
Корабль «Перекоп» — это целый факультет на плаву. Здесь есть комплекс тренажеров «Регель» — их в России всего два. Здесь и на специальной астрономической палубе курсанты осваивают штурманское дело.
«Безответственность может повлечь к аварийной опасности, что может привести к большой опасности. К примеру, корабль может сесть на мель или на грунт», — рассказал курсант петербургского ВМИ Андрей Ховрин.
За безопасность участников перехода отвечают военные водолазы и группа антитеррора, состоящая из морпехов. За здоровьем моряков следят шесть врачей. К большому путешествию на флоте готовились основательно.
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